藏壽司甜點新吃法！她加「1滴」震撼老饕：像外面在賣的
知名迴轉壽司餐廳「藏壽司」自從在台灣登場後，就吸引許多老饕慕名而來，就有一名網友分享，她吃藏壽司的牛奶冰淇淋時，不是像一般人加入抹茶粉，而是改加一滴醬油，完全改變冰淇淋的風味，讓她大推：「很神奇的味道喔！」
該名網友昨（19）日在Dcard中貼文，她以「解鎖藏壽司冰淇淋新吃法」為題，表示每次吃藏壽司都想用甜點當作完美結尾，尤其喜歡牛奶冰淇淋，而她也有一套特別的吃法，就是加入1滴醬油在裡面，「一開始是甜味吃到後面的尾韻帶點醬油味，反而讓冰淇淋變得不那麼甜」，男友一開始很抗拒嘗試，不過吃一口立馬被說服，讓她得意喊：「有興趣的人下次可以試試～新體驗喔！」
貼文一出，還是有網友不能接受「我可以聽到我的馬桶在唱歌了」，不過也有人認為，「挺正常的，外面也有買類似的冰，辣椒、鹽巴、芥末之類的」、「外面真的有賣醬油冰」、「日本有醬油冰淇淋」、「我很久以前吃小美冰淇淋時就會用醬油辣椒沾著吃」、「我記得屏東有一個地方就是在賣醬油冰淇淋」。
另外，也有人分享自身吃法，「我都加抹茶粉」、「抹茶冰淇淋再加抹茶粉！讚」、「我會撈一小匙抹茶冰淇淋加在熱抹茶上，漂浮冰淇淋get」、「我都加蛋糕，甜上加甜」、「我都冰淇淋加厥餅，被推坑的都說讚」。（編輯：賴禹妡）