喝星巴克咖啡下秒悲劇！他揭「致命原因」嘆：被陰好幾次

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原PO接著說，他很確定不是自己「嘴巴有洞」，「同樣設計的杯蓋，摩斯、711就沒問題，啊星巴克的就是會從接縫處一直漏，感覺根本是蓋不太緊的問題」，另外，他也好奇「還有就是喝到最後一口一定要打開杯蓋才喝得到，這樣根本是逼人拿吸管啊？到底做就口杯蓋幹嘛」？
貼文一出，有網友說，「我喝星巴克還是會拿吸管，就口杯真的不留神就會沒對準」、「我有遇過一次，直接滴在我的白褲子上，氣死」、「漏過，但更多時候是不會漏，都不知道是品管問題，還是怎麼回事」、「我是沒有漏過，但最後一口要開杯蓋真的不太方便」、「我是沒弄髒啦，但最後一口真的好煩喔，然後我就會不想喝最後一口就覺得算了，超懶」、「不管是星巴克還是別家，我都自備吸管或把整個蓋子拔開喝，不知道為什麼我直接喝都很常漏」。
但也有網友認為，「我喝星巴克就口杯就沒有發生過你說的問題，是不是你去的那家店的問題？」、「沒滴過欸，還是拿的時候太大力，壓到杯子」、「我好像沒有喝到滴下來過欸，但還是會習慣用吸管」、「可以插吸管喝～」、「我喝從來沒發生過滴下來的問題」、「上班帶711咖啡杯蓋上面一定都會漏，反而星巴克咖啡怎麼倒都不會漏，我覺得很厲害欸 」、「我每次喝都沒你這狀況，確定不是你技術不好嗎」。（編輯：郭佩蓉）