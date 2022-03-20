《華燈3》全台飆速搶看！網愛上「1黑馬」：演技輾壓全場

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第二位是飾演葛檢的修杰楷，原PO認為，修杰楷的口語表達有種情緒不連貫的衝突感，「很多臺詞沒有放出來講，講到尾音的部分有點退縮」，聲音跟嘴型有時搭不起來，另外，吳慷仁飾演的寶寶雖然只是客串，不過卻將這個角色詮釋得無可挑剃，對聲音的掌控非常強，男女聲音的切換也相當流暢。
最後是王淨飾演少女時期的羅雨儂，原PO表示，單看少女時期的雨儂其實不覺得演技特別差，但和林心如飾演的成年版羅雨儂有著截然不同的衝突感，「主要來自王淨的聲音太天真太不經世事而且音調偏高，而林心如的聲音太成熟穩重而且音調比較低」。
貼文一出，網友們紛紛認為此季表現最讓人驚豔的演員是飾演阿達的章廣辰，「看完覺得花子（劉品言）跟阿達（章廣辰）演技很好，劉品言這些年在戲劇界真的很努力，越來越喜歡她，她在華燈這季的哭戲都好猛」、「章廣辰蠻令人驚豔的」、「章演技根本輾壓全場」、「覺得章廣辰演超好，我認為第三季稍嫌失色下僅有的一大亮點就是他的演技 ，還有劉品言，她的哭戲真的每場都不一樣欸超強」、「章的演技真的很棒」、「章真的演得超棒！超級！」「阿達演的很好欸」。
也有網友狂讚其他演員，「怎麼都沒有蘿絲媽媽，林心如我覺得也演的很好欸」、「個人覺得演最好的真的就是楊謹華啦，真的把角色的情緒反應演的很細膩，真的讓我對蘇媽媽又愛又恨欸」、「阿季真的演得很好很自然」、「我還蠻喜歡謝欣穎的，外表總是冷酷但對待愛情時又展現自己柔軟的一面」、「整部我只服季媽媽」、「最愛寶寶了」、「覺得楊謹華是裡面最不尷尬的，講台詞很自然」。（編輯：賴禹妡）