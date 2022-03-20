金星遇天王「4星座」影響劇烈！這1位財運差　收入還大減

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第四名、天秤座
這次的90度刑相位在你的戀愛宮位，你與另一半會產生較多衝突，身旁已有對象的你，容易因枝微末節的事和伴侶發生爭執，稍有言語不合就會起口角，這回你看他不順眼，下回他看你不慣，兩邊的火線經常一觸即發，搞的兩人身累心也累，卻又不知道該如何結束這樣的局面。而若是單身的人，上半年和曖昧對象相處，會比以往有更多的小不愉快，可能是吃醋、妒忌、想法歧異、意見不合等種種原因。
第三名、摩羯座
這次的90度刑相位在你的財帛宮，你近期財運容易被沖散，主要收入來源極有可能會因為突如其來的阻礙而被耽擱，讓你有可能無法在正常時間領到錢；偏財也因為運勢低落，不容易聚集。另外，最近你出門買東西應該也很有感，物價居高不下，以前還能天天一杯咖啡，現在只能強迫自己一周買兩次，其他物品也不在話下，只要一睜開眼就是要花錢的節奏。在無法開源的狀態下，只好逼自己減少開銷，買東西之前盡量多比價，不然就是趁著特殊節日先多買囤貨。並且只採購必需品，那些想要的就先省起來吧。
第二名、獅子座
最近你千萬要小心人際關係的問題，這次的90度刑相位在你的關係宮位。你覺得自己在職場中或是在人際關係的互動中，好像有一點被人排擠的感覺，你覺得他們刻意地跟你保持距離的疏離感，讓你非常不舒服。另外，最近在家庭關係的互動上，你覺得日常生活在一起的家人，彼此之間雖然是關心彼此的，但個性、脾氣與習慣的不同卻也造成了互相折磨和怨懟的理由。有時候你真的很想自己一個人搬出來住。此時請多與對方溝通，站在彼此的立場，多為對方思考，試著理解彼此的難處。
第一名、水瓶座
你目前正處在四面楚歌、諸事不順的窘境中，被壓得喘不過氣。這次的90度刑相位在你的命宮，你有可能處在一個看什麼都不順眼、他人看你也不開心的情況裡，做什麼事也都是提不起勁，身邊沒有能夠聽你說話的人，就連路邊的狗狗都衝著你吠，種種因素讓你在這段期間會感到失望沮喪，開始否定自己在這世界上的意義。更甚的是你有可能為了逞一時的口舌之快，而惹怒身旁的人，讓你整個人運勢更加不順。在這段時期，最好保持低調，秉持沉默是金為最高原則。（編輯：郭佩蓉）
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