女客自備環保杯！店員「一開瓶蓋」瞬間嚇爆：差點沒命
為了落實環保觀念，現今許多消費者都會自備環保袋或環保杯，不過卻要注意安全問題，就有一名網友表示，他在咖啡廳上班時，遇到一位客人自備環保杯要裝飲料，他接手後一打開，瓶蓋瞬間往上炸飛，所幸沒有擊中他的臉，原來裡頭本來裝得是氣泡水，驚悚一幕也讓他嚇喊：「我真的差點被妳炸死！」
「大家都以為俄羅斯飛彈打歪打到永和！」該名網友昨（19）日在Dcard中貼文，以「差點被客人強制投胎」為題，表示他在咖啡廳上班，近期有客人帶著保溫杯來買飲料，麻煩他把裡頭的水先倒掉，但原PO接過杯子一轉開，瓶蓋卻瞬間炸裂，往上炸到天花板，瓶口還冒出陣陣白煙，「就像開香檳軟木塞噴飛一樣，只是把軟木塞換成不鏽鋼，然後威力再強個兩百倍」，這時客人才道歉坦承裡頭裝著氣泡水，讓他忍不住怒喊：「小姐我知道妳沒有惡意，但我真的差點被妳炸死！」
貼文一出，網友紛紛留言，「太可怕了吧飛到天花板，好有畫面」、「好危險⋯還好沒打到臉」、「記得曾經用喝完的可樂瓶裝牛奶帶去學校，打開的瞬間瓶蓋直接噴到天花板⋯震驚之餘默默裝沒事去撿」、「我還遇過杯子沒隔熱功能跟我說要裝熱水的」、「天啊太危險了，這弄到眼睛會瞎掉吧，我真的笑不出來，還好沒人受傷」、「這不是氣泡水，這是炸彈吧」、「看了有點生氣耶…懂你為什麼想打她，好險蓋子沒有打到你的臉」。
也有網友建議原PO比較安全的做法，「客人自帶保溫杯，我都請客人自己開」、「我也都叫客人自己開杯蓋」、「我都叫客人自己打開杯蓋自己保管哈哈哈」、「我都會要客人自己開杯蓋然後自己保管，各式各樣的環保杯有些還很難開，弄壞了還要賠錢」、「建議都請客人自己開瓶蓋唷，有些客人瓶蓋都鎖超緊，連自己都打不開，不然就是瓶蓋跟杯子都很噁心，誰也不想碰到這樣的杯子，所以還是請客人自己開瓶蓋 飲料做好倒進去迅速拿給客人，省時又方便」。（編輯：賴禹妡）