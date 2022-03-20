童年必買「經典鉛筆盒」掀回憶！眾全喊+1：神級功能超讚
大多數人在求學階段花費最多時間的事情一定就是讀書考試了，而在唸書時，文具更是不可或缺的工具，像是鉛筆、橡皮擦、尺和鉛筆盒等，每一項都很重要；對此，就有一名男網友挖出小時候曾用過的「經典鉛筆盒」，貼文一出，讓大批網友超懷念，更抖出該鉛筆盒的神級功能，大讚「超方便」。
該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示「用過這個的應該都30了吧」，而從他PO出的照片可以看到，圖片中是一個有些髒髒舊舊的鉛筆盒，上面是一個小男生「Cathy’s」的圖案，而整個鉛筆盒的大致外觀是長橢圓形，上方有做一個小把手，拉鍊則是縫在側邊，拉開就能將整個鉛筆盒對半完整打開。
貼文一出，掀起熱議，「好喜歡凱西文具，以前買超多」、「文具必備」、「時代的眼淚」、「好懷念，這可以裝很多，還可以藏手機」、「上課藏GAMEBOY必備配件」、「凱西，筆記本、日記本和鉛筆盒等等，我都有！我都45囉」、「我用過欸」、「哇X我真的30了」、「我有一模一樣的…上面還寫喜歡的女生的名字」、「凱西小時候超想買，但是對那時候的我來說很貴，捨不得買」、「已用二十幾年了，現在還在用，40歲」、「1995年出道的凱西.....快30年囉.....通常認識她主要的客群都是國高中，那應該都快40囉」。
其中，還有內行網友抖出該款鉛筆盒的神級功能，那就是在上方那層，翻開內部還附有「鏡子」，非常方便，「真的必買，還有鏡子的」、「鏡子超好用啊」、「裡面有鏡子，真方便」。（編輯：郭佩蓉）