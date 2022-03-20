別急著步上紅毯！5星座晚婚更甜蜜　射手女等再久都值得

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射手座上榜可說是名符其實！天生喜歡自由自在、無拘無束的射手女本就不具備早婚體質，在結婚之前肯定是要先狠狠地玩樂過，把待做清單全完成，才會願意考慮自己的終身大事。也正是因為如此，當射手女真正步入禮堂，代表她心態上成熟了、想清楚了、肯穩定下來了，這對於兩人的婚姻來說何嘗不是件好事，即使花費再長的時間等待、培養，再晚結婚真的都值得呢！
白羊女
白羊女十分地享受單身，其程度可不亞於射手女，白羊女自覺人生其實還有許多想做的事情，而結婚只是其中一個微小的項目，生活只想依照自己的步調前進，因此也不急著脫單，或怕晚婚而匆促結婚；一旦白羊女拋開堅持已久的任性，願意過著安穩地兩人生活，代表離結婚之路已不遠，這樣深思熟慮過的愛情，才是維持好婚姻不二法門。
水瓶女
對任何事情都有自己一套想法的水瓶女，當然也不外乎婚姻這檔事。當同年齡層的女孩們已經開始急著要找一輩子相依的白馬王子，水瓶女卻依然始終不見著急，非得要找到真正相愛、生活上有共識的另一伴才肯結婚，秉持著寧缺勿濫、不為了結婚而結婚的心態持續尋覓著，如此堅持的愛情與婚姻肯定是能更加幸福、長長久久，畢竟這位「對的人」可是挑了快大半輩子呀！
雙子女
雙子座在感情中屬於比較不成熟的那方，容易貪玩、我行我素，性格需要時間上的歷練，才能漸漸地穩定下來，所以獨身的雙子女不必著急脫單，當學習到何謂責任心，隨著社會的歷練增加，雙子女終能逐漸體會到婚姻的真諦，直到那時，已能清楚看待任何事，而不是把結婚當兒戲，女怕嫁錯郎，眼睛睜大些、心態成熟些，才可以在結婚之後更幸福。同時參考太陽、上升、金星。
天蠍女
相較於其他星座，天蠍座容易展現出強大的佔有欲與自我中心，只不過，有時太過於只替自己著想，難免會傷到對方的心與感受，懂得體恤別人與站在他人角度思考是天蠍女需要認真去琢磨的，倆人在一起、走到結婚無非是由愛、包容與尊重所建構出來，天蠍女不需要急著結婚，唯有先把該學的課題好好學習一番，即便是晚婚也能更加地幸福、美滿。（編輯：賴禹妡）
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