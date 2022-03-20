人妻吃喜宴「幫整桌剝好蝦」！全因親戚1句話 尪氣炸了
許多新人結婚都會辦桌，邀請親朋友好前來分享喜悅。不過就有男子到喜宴現場後卻滿肚子怨氣，因為老婆好幾次都「幫整桌人剝蝦」，全因為親友們一句話影響，詳細過程曝光也引起討論。
原PO在論壇《匿名公社》上抱怨「每次喝喜酒老婆總是會剝蝦給我吃，久了之後認識的某幾位親友就開始狂虧『好好喲！都有人幫你剝蝦』，老婆聽完後也就會主動幫忙剝蝦給這些親友吃」。
幾次喜宴場合下來，這些親友都用同一句話狂虧原PO夫妻檔，到了後來「甚至不用開口，只要有同桌吃飯，出現蝦子的時候，我老婆都會主動幫他們剝好」。這情形讓原PO相當不滿，並對老婆說出想法，沒想到女方卻緩頰「反正我手都弄髒了就一起剝，沒關係的，而且不剝對方又要說那些話聽了也怪不舒服的」。
最後原PO也感慨「這算什麼啊？是沒有手嗎？自己不會剝嗎？又不是你們老婆！現在反倒變成理所當然一樣了？」
不少網友看完也紛紛搖頭「這樣不行，一定要糾正回來」、「直接譙親戚啊，用酸的啊，是男人就先開口」；不過也有常常剝蝦的網友提出不同見解「我也是會把桌上的蝦都一次剝完，想法真的就是單純一個人手髒就好」、「你老婆或許真的沒多想，重點是這些親戚沒禮貌還不知感恩」。（編輯：潘毅）