好市多排試吃！大媽「NG行為」遭店員抓包 結局療癒眾人
隨著疫情趨緩，好市多Costco也已經開放試吃，提升民眾購買意願。不過，有位網友就分享，遇到一位大媽，排到後就把試吃品拿給沒有排隊的女兒，結果被試吃員勸導1人1份後就當場惱羞，讓排在後面的原PO感到傻眼。
臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」，有網友呼籲「排隊試吃是理所當然的事，想試吃就是自己排隊，即使小孩想試吃，我也會帶著孩子一起排隊」，但他當天卻遇到一位大媽，拿了一份試吃品給沒有排隊的女兒。
而試吃員當下也很有禮貌的勸導，「不好意思喔，我們1人1份，因爲後面也排了很多人，可以在排一次也沒有關係！」此時，大媽就被女兒拒絕回推，「你吃啦，我沒有要吃！」
怎料，大媽疑似惱羞，竟然用力的把試吃品丟回盤子裡，並回嗆試吃員「我又不是沒排隊～」。
這讓原PO看傻了眼，「只是1人1份很難嗎？想要吃，就請排隊，不管你幾歲！」後來也默默給予試吃員安慰和道謝，忍不住直呼「當你的家人若在賣場工作被糟踏時，你心裏有何感想，做人不能將心比心嗎？」。
貼文曝光後，網友紛紛笑翻「我想她女兒應該感到羞恥」、「惱羞成怒在小孩面前丟臉了」、「掛不住臉，見笑轉生氣」，更有人大讚員工，「這工作人員不錯，勇於制止奧客行為，有的工作人員眼不見為淨的默許解壓縮式排隊法」。（編輯：詹鎰睿）