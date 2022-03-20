狂粉收集「寶可夢公仔」25年成果出爐！內行驚：1隻漲5千
日本知名動漫《精靈寶可夢》紅遍全球，其周邊商品在台灣的銷量更是驚人，也掀起不少人的童年回憶。近日，就有網友分享墨西哥狂粉的收藏，竟花了整整25年才收集到「正版」的初代公仔，內行人看完後震驚，一隻恐漲到5000元台幣。
臉書社團「精靈寶可夢社團Pokemon GO」中，有網友PO轉貼照片分享「有一位墨西哥人花了25年集的151隻寶可夢，應該也花了不少錢…」可以看到，桌子上滿滿的寶可夢公仔，而且全是初代寶可夢，就連超夢、夢幻等等珍貴的神獸都有。
照片立刻勾起大家回憶，「看到這個！就想起夜市套圈圈！套了一堆」、「印象中之前也有人蒐集151隻布偶」、「我小時候很多，結果的後來很多不見」，不過也有人表示，「國小一年級時看過有文具店裡就放了一整組151隻」、「以前一隻10塊，夜市有在賣」。
但不少內行人士指出，「應該是正版的，不便宜」、「以前剛出來很貴」、「這要是正版，又是初版，放久應該會增值嚇人」、「10元是大陸的，日本官方出的一隻400，而且每個縣市賣的不一樣，要到處跑，某些熱門的漲到一隻5000台幣」、「正版賣一個20美金，成本和盜版的塑料還是大不同的，光是彩漆就差遠了」。
經查，《精靈寶可夢》以前名叫神奇寶貝，光是初代的精靈共151隻，在台灣早期曾出現許多盜版公仔，上面清楚印者Made in China，大大小小的文具店都可以買到，1隻才10元相當熱門，至於正版的價值差近5~10倍不等，目前可以在台北地下街的店家找到。（編輯：詹鎰睿）