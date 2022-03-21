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被Gogoro車主「1舉動」嚇壞！機車騎士全氣喊：超級危險

▲原PO抱怨每次都被路上的Gogoro嚇到，而原因曝光後，也釣出一堆機車騎士氣喊「我也遇過」、「真的危險」。（圖／NOWnews資料照）
▲原PO抱怨每次都被路上的Gogoro嚇到，而原因曝光後，也釣出一堆機車騎士氣喊「我也遇過」、「真的危險」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 06:52:472022-03-21 06:53:44

近年來環保意識興起，為了減少廢棄排放，許多人都將原本的汽油機車換成電動機車，因此現今路上也隨處可見Gogoro的蹤影。不過，就有一名男網友發文抱怨自己每次都被路上的Gogoro嚇到，而原因曝光後，也釣出一堆機車騎士氣喊「我也遇過」、「超級危險」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「被Gogoro嚇N次…」為題發文，表示拜託騎Gogoro的各位，超車的時候可不可以輕按喇叭提醒一下前車，「有時候沒注意到後照鏡，突然被Gogoro超車真的會被嚇死」。

原PO接著說，因為如果是油車，都可以清楚讓前車知道後方有車，不可以靠左，「有在騎車的各位應該知道有時候後方車離自己很近會有死角問題，後照鏡看不到，反正本人我真的被Gogoro嚇很多次了，有人跟我一樣嗎」？

▲原PO抱怨每次都被路上的Gogoro嚇到，而原因曝光後，也釣出一堆機車騎士氣喊「我也遇過」、「真的危險」。（圖／翻攝GOGORO台灣 Youtube ）
▲原PO抱怨每次都被路上的Gogoro嚇到，而原因曝光後，也釣出一堆機車騎士氣喊「我也遇過」、「真的危險」。（圖／翻攝GOGORO台灣 Youtube ）
貼文一出，許多機車騎士紛紛留言，「真的被嚇很多次」、「gogoro超車會有個ㄧˊ的聲音，不快還好，騎很快的我都會被嚇到，油車至少還有引擎聲音之類的不太至於會被嚇到」、「上次在自家門口，差點被一台要轉彎的狗肉撞到，騎車沒聲音真的很危險」、「真的超討厭，騎的好好的，就是會有些人硬要鑽，被嚇個半死」、「我也被嚇過很多次，而且每個都咻超快，是在趕投胎嗎我就問」。

不過，也有人替Gogoro緩頰，並點出按喇叭並非唯一解方，可能還會引起不必要的誤會，「Gogoro只要是鏈條車型明明就很大聲跟捷運的聲音一樣，還有我個人是用眼睛在看路跟後照鏡啦」、「要留餘光在照後鏡吧？電車算好很多了，因為電車一開賣就遇到全時點燈的法規，就算是白天車燈有亮還蠻顯眼的。我反而討厭跟車跟在『正』後方的，鏡子很難看到不知道在想什麼」、「從來沒被嚇到的問題欸……很常看後照鏡」、「按喇叭更慘，等等嚇到人被噴一頓，說不定摔車還賴你」、「按喇叭不實際吧」、「(X) 按喇叭 (O) 打燈」。（編輯：郭佩蓉）

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