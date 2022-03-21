每35分一人罹大腸癌！醫曝「1飲品」天天喝 風險大降26%
根據衛福部國民健康署今年公佈的最新數據，十大癌症的榜首依舊是大腸癌，已經連續14年蟬聯國人最常罹患的「癌症之王」，平均每35分鐘，就會有一個人罹患大腸癌，在現今不少人都是外食族的情況，真的不得不重視該問題。對此，毒物專家招名威就在臉書分享，透露大腸癌其實是「吃出來」的疾病，只要有良好的飲食習慣就能降低罹癌風險。
招名威表示，美國華盛頓大學研究團隊發表在《Gut》期刊的成果顯示「每天一杯優格，就能降26%罹患大腸癌風險」，優格是日常膳食攝入乳製品的重要產品類型，每天只要一小杯，不僅可以增加飽足感，是解饞最好的甜點，還有很多好處，像是補充蛋白質和鈣質，還有提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、防便秘等功能。
「畢竟腸胃道很容易累積髒東西，這些益生菌能幫助我們將這些髒東西排出體外，進而減少腸胃道裡的致癌物質，吃優格不只可以改善腸道環境，還可以有調節免疫力的效果。但優格與牛奶相比，優格反而更易於消化和吸收，這是因為鮮奶在發酵的過程中，乳糖會被乳酸菌分解為乳酸，原料乳中蛋白質和脂肪被不同程度水解，轉化成有益人體健康的多肽、胺基酸等，不僅易消化吸收，對於乳糖不耐症的人來說，就不會有喝完有腹痛水瀉的狀況發生了。」
不過，招名威也提醒，由於大部分優格製品並非「減肥食品」，為了提升優格的口感，會在優格中加入大量的糖，而且優格本身也是有脂肪和熱量的，千萬別拿優格來減肥，同樣地，優格也不適合糖尿病患者飲用，否則會陷入糖分攝入過多的風險，還需特別注意。（編輯：張嘉哲）