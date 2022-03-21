早餐店貼「超兇公告」嗆客人！潑辣內容曝光　全場反讚爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著第二張照片則是一張貼在桌上的小紙條，「這裡不是你家，看手機、平板，請把音量調小聲點」，第三張則是貼在櫃檯前的兩張公告，其中一張還特別加注音註解，「餐點還沒拿到請勿將錢放進消毒箱裡，老闆沒看到會造成你我的爭議，P.S.還沒拿到餐點請勿一直問老闆多少錢，老闆不是應付你一個人而已」。
另外有注音的公告則如下，「這邊的文具『請用看的就好』，要買牛、羊奶『選好再拿下來，不買的不要玩』，請各位家長把自家小孩的手管好。『有監視器，玩具選好請勿偷偷換回去，確定好再拿』，尤其是已開封又換回去的人更可惡，如果被發現被老闆罵是你自己『不自愛』，被罵活該，不要在那邊唧唧歪歪，『也請大人不要做壞榜樣』」。
另外，在櫃台上方還貼有一張黃色公告「有沒有效果是我的事，跟你沒關係，請不要問」，也讓原PO覺得該家早餐店的公告雖然兇，但是很有個性，意外有笑點，「而且東西都好便宜，他在高雄，今天路過，在菜市場旁邊」。
貼文一出，掀起熱議，「乾好好笑，尤其是最後一張的小字真的有夠嗆」、「玩具那張紙還加了注音，超好笑xDDD」、「好兇好喜歡」、「耗子尾汁，好好笑」、「老闆好嗆，好愛喔」、「東西還沒好就一直問多少錢的人真的很煩，真的不是只有應付他一個人而已」、「嗆的好，有些人耳朵真的很有問題，手機硬是要開很大聲讓全世界都聽到一樣，自私人無誤」、「我知道這間，從小就在吃了。有禮貌～老闆其實沒有那麼兇啦」。
其中，也有網友認為，這些規定其實只是很基本的規定，推測老闆應該是被奧客煩到不行，才會貼公告減少爭議，「其實仔細看發現就是很基本的規矩，沒有刻意刁難的部分，做不到這些的人家庭教育真的有問題」、「講的很好啊，很多大人給小孩玩遊戲，音量都開超大聲，請他們音量關小，還說幹嘛那麼計較^^？老闆一定是被恐龍家長和小屁孩煩死，畢竟一堆人只會生不會教」、「看來老闆真的是有被氣到」、「很讚，而且都蠻基本的禮貌吧」、「笑死，真的很服務業心聲耶，常常被氣死」。（編輯：郭佩蓉）