星巴克「買一送一」縮水了？對比照曝光 店員無奈揭真相
許多人每天都要來杯咖啡醒腦，而台灣連鎖咖啡廳市場競爭激烈，其中最廣為人知的就屬星巴克、85度C和路易莎了；不過就有一名女網友日前抽到星巴克買一送一，便到星巴克買新品嚐鮮，豈料回家後卻發現「怎縮水了」，貼文一出，也釣出店員曝真相。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我的星巴克縮水」為題發文，表示因為抽到買一送一就跑去買來喝，「想說晚上一杯，另一杯隔天早上喝，結果隔天早上一看就變樣了」，她也貼出星巴克網站上的照片與自己實際拿到的飲料照片，「其實買回來半個小時，粉色的部分就不見了，然後現在還縮水」，讓她相當問號。
貼文一出，就有店員曝光真相，表示那其實並非縮水，而是因為上方是奶泡，本來就要立即飲用，「點餐提醒客人千百遍，最後還是被客訴消泡^_^」、「因為都是奶泡啊，綿雲系列飲品本來就是要儘快喝」、「鹹焦糖綿雲瑪奇朵、可可綿雲瑪奇朵、粉紅夢幻醇濃抹茶那提這三款如果要放一陣子再喝，一律建議買熱的，冰的都是奶泡喔」、「你不是第一個這樣的客人。我相信也不會是最後一個。點餐前提醒很多次，菜單上也註記了，到底為什麼還會放到隔天？然後就覺得那麼貴的店還坑人」。
不過，也有不少網友表示，「前幾天才喝，真的很美」、「綿雲系列真的蠻雷的」、「到隔天噁不噁啊……」、「店員都會提醒立即飲用吧？至少我遇到的是這樣，但我也覺得奶泡系列不好喝」、「真的不好喝，像廉價草莓牛奶➕抹茶」、「超難喝」。
事實上，根據星巴克網站上的描述，其實早就有說明「立即飲用，體驗綿雲美好口感」，提醒客人要立刻飲用，因此並不是像原PO所說的縮水。（編輯：郭佩蓉）