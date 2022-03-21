好市多麵包「藏螺絲釘」！經理賠償金額曝光 會員大亂鬥
美式賣場好市多一直以來憑藉大份量CP值的商品，加上收費會員制度，保障會員有無條件退貨的機制，成為不少婆媽熱愛的賣場之一。不過，近日一名網友到好市多購物時，買了一個葡萄乾麵包，結果吃到一半卻發現裡面藏有螺絲釘，讓她嚇到要求好市多賠償，沒想到其金額曝光之後，引發會員大亂鬥。
原PO在臉書社團「爆料公社」貼文指出「前幾天去好市多買東西，買了麵包要給姪女當早餐，結果檢查了一下，才發現裡面竟然有螺絲釘，而且還不只一顆，藏在裡面被葡萄乾遮住，沒有仔細看根本就超難發現，於是馬上找到那間好市多的值班經理，對方不但沒有詢問我們身體狀況，還想用1500元購物金跟禮盒解決問題，真的完全是被羞辱！」
「後來又聯絡第二個值班經理，結果竟然還是只有調整價格到三千元.......連麵包製作過程都沒解說」原PO氣得要求好市多賠償100萬元，結果後面接到第三位值班經理電話，表示金額太高，但原PO認為「沒對消費者負責的賣場，應該得到教訓，此次螺絲釘混雜在麵包裡，可能不只是食安問題，工安應該也出了狀況，不管要給我多少精神的賠償都無所謂，我很怕會有下一個受害的會員出現」。
貼文一出，不少好市多會員跳出表示「吃相這麼難看，一個麵包要人家賠償100萬，去哪賠？」、「所以到底要好市多賠你什麼？整家店送你嗎」、「貪婪就貪婪，講得一副理所當然」、「再多的解釋都是你的貪婪心作祟而唷」；不過也有人挺身而出表示「你們台灣人是奴習慣了吧？如果姪女有吃呢？出人命好市多何止賠這一百萬？」、「看到留言就知道多少人沒邏輯，沒吃不用賠錢，吃了死人怎麼辦？」。（編輯：張嘉哲）