《華燈3》大咖狂飆戲！網問：誰演最好 1人獲讚寶藏演員
以80年代條通酒店文化為背景，製造出懸疑殺人劇的《華燈初上》，在去年播出第一季與第二季之後，引發劇迷熱烈討論，等了許久，《華燈初上》第三季終於在18日正式上線，兇手也正式公布，再度掀起一波話題。對此，就有網友討論《華燈初上》誰演得最好，結果答案一面倒，紛紛指向客串角色寶寶身上（吳慷仁飾），精湛演出獲得一致好評。
網友在「NETFLIX新台灣討論區」貼文指出「華燈初上的寶寶，有別於用醜化或者貶低跨性別角色的模式，詮釋出跨性別的靈魂，妖的非常有個性，最後與Rose媽媽短短的對談，演出的情緒更是讓人印象深刻，寶寶的美、寶寶的演技都讓人過目不忘，真的值得一部正傳！」
貼文一出，網友紛紛回應「整部劇他演最好，突破性太高，又掌握得宜」、「我只想頒獎給這位台灣優秀的好演員，真的太厲害」、「只能說他可以進軍好萊塢」、「根本是台灣寶藏演員，詮釋的神情超到位，你很難想像他平常的樣子」、「從一把青到斯卡羅，甚至到華燈，吳慷仁真的只告訴我們，他的戲劇天份是天生的」、「尤其是多段在被毀掉形象後的補救或是哭泣，都超級到位」、「這角色難點在於演不好很容易被討厭，吳慷仁真的做到讓觀眾喜歡這個角色」。
事實上，吳慷仁為了這次《華燈初上》寶寶這個角色費盡功夫，不僅找到超美豔的第三性女王鄭筠一起共進晚餐聊心事，也從精神支柱夢蘭嬌小姐身上，學習到了更多，苦練了高跟鞋走路以及跳舞，學習了說話的語氣以及姿態，完美詮釋了寶寶這個角色的內心，讓人看完餘韻猶存，難怪網友敲碗如果《華燈初上》要拍電影版或者第四季，也一定要吳慷仁再出演。（編輯：張嘉哲）