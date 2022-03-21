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水餃只會水煮？男拿電鍋「一開蓋眾跪了」　老饕著迷吃爆

▲有網友烹飪水餃不使用水煮，而改以電鍋做出新奇料理，一開蓋就讓許多人驚訝留言。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友烹飪水餃不使用水煮，而改以電鍋做出新奇料理，一開蓋就讓許多人驚訝留言。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 10:39:30

水餃最常見的料理方式便是水煮，相當簡易又容易上手，且口味多變又具有飽足感，成為不少老饕的最愛之一。不過，就有一名網友分享烹飪水餃的妙招，其利用電鍋開發出創意料理，一開蓋後便掀起老饕們熱議。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，指出自家女友相當厭惡水餃麵，「她說湯會混濁而且哪有主食配主食當正餐」。但他下秒立馬為心中的美食抱不平，認為「從小吃到大的我真的著迷，而且一定要蔥燒牛肉麵，再加點貢丸最後打上兩顆蛋⋯」。

緊接著原PO便曬出成品照，從畫面中可見，電鍋內可看到多顆水餃圍繞著麵體，各個看起來已吸飽湯汁，讓人一看食指大動，他也不禁大讚「電鍋就是棒。」亦於文末好奇詢問「還有誰也這樣吃的，讓我知道我不寂寞」。

▲網友利用電鍋烹飪水餃，成品讓許多一看食指大動。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友利用電鍋烹飪水餃，成品讓許多人一看食指大動。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一出，瞬間引來老饕們激讚，「我也超愛泡麵放水餃！！超飽又好吃」、「第一次看到有人用電鍋煮泡麵，覺得很厲害」、「這樣吃真的很好吃」、「哇，第一次看到這樣煮，味道感覺是可以的」、「這超好吃，不過我們是用關廟麵」、「我一直以為只有我這樣吃」。

但也有人搖頭認為，「這太浪費時間了，用瓦斯爐10分鐘搞定」、「不會想這樣⋯可以體會女友心情，但自己開心就好」、「抱歉，但真的看起來像廚餘」、「電鍋很好用，水餃不錯吃，泡麵很方便，這些分開都很優秀，但是全部混在一起，我感覺比較像是⋯」。（編輯：陳雅雲）

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