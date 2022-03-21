為何六都只有「台南沒捷運」？殘酷理由抖出　當地人認了

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，掀起熱議，「沒有需要性」、「台南人已經罵很久了」、「笑死，蓋了也是賠錢，蓋幹嘛，做政績用？」、「台南舊市區那個大小根本不需要捷運」、「到底有多愛捷運啊？還想炒房啊？」、「捷運是蓋給觀光客用的」、「鐵路地下化都拖20年了，捷運蓋好下輩子」、「驚，也是六都中唯一沒有ikea的」。
其中，也有當地人點出「殘酷理由」，認為台南當地的交通狀況很糟糕，應該先解決交通問題，且台南人多用機車代步，公車都很少人搭了，何況是捷運，「路那麼窄小，幾乎沒人行道，蓋啥捷運？更扯的是還說要蓋高架捷運，路窄到連左轉道都少，還有最近才有uber，交通常識低，機車、汽車從右超車」、「有機車就夠了」、「公車都坐不下去了還捷運」、「在地人認真回，完全用不到」、「台南沒有機車就是斷腿，這句話是真的」、「台南是我待過交通違規率最高的都市」、「沒必要吧，我這輩子還沒搭過台南除了火車以外的大眾運輸工具」。
事實上，根據維基百科指出，台南捷運是中華民國一座規劃中的大眾捷運系統，主要規劃服務範圍涵蓋台南都會區及高雄市。台南捷運的構想最早於1989年提出，然而因諸多因素，至今僅有改採台鐵系統的沙崙線於2011年啟用。目前藍線第一期正在著手進行綜合規劃期末階段及環境影響評估。2017年，行政院推動前瞻基礎建設計劃，將台南市政府規劃的藍線（包括延伸線）、綠線、紅線以「先進運輸系統」名義列入，最快2030年通車。（編輯：郭佩蓉）