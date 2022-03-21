全聯結帳遇「特殊服務」！她省一堆時間 眾驚：很難遇到
全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處，不過長期以來「結帳」無法加速的問題，常常引發討論，而近日，有網友就分享，自己某次就在結帳時遇到店員貼心的「特別服務」，其他網友看完紛紛感到羨慕。
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文提到，在全聯時，如果結帳人數不多，大多是服務台線收銀，人數變多後，就響起熟悉的「請支援收銀」，但某次，她排在結帳第3位，「突然有一位來支援收銀的員工請我把提籃交給他，跟他到另一條線的收銀台結帳」。
原PO接著說道，當時因為服務台在廣播時，自己排在第3位，在不趕時間的情況下，想說讓後面排隊的人，去支援的收銀線結帳，沒想到店員突然請自己過去先結帳，讓她嚇了一跳，並表示「可能是怕客人爭先恐後的搶結帳，真的變成『請支援輸嬴』，不知道其它分店是不是也這樣處理」?
貼文一出，網友們紛紛留言，「我家附近的目前都在讓客人們各自支援輸贏」、「目前遇到的都爭先恐後」、「我們這邊都是客人自己觀察變線」、「這種方式真的是聰明的店員才做的到」、「這種店員好少見，我聽到遇到的都是開新櫃臺然後完全不引導」。
此外，也有網友表示，「我之前看過櫃檯與動線是一條線的，結帳的人全排成一列，就算是支援的來了，也不會造成晚排先結的情形，但有好有壞，結帳的空間比較窄」。（編輯：張志浩）