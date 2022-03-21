俄烏戰！股市樂觀情緒跌、近半民眾估1年後通膨率高於2%
國泰金控今（21）日公布今（2022）年3月國民經濟信心調查結果，烏俄戰爭增添不確定性，景氣展望指數走低，股市樂觀情緒下降，賣房意願指數上升至-1.3，為2014年10月以來新高，民眾對於物價上漲感受指數走升至93.3，為2012年6月以來新高，而且有逾9成民眾預期未來1年物價仍會上漲，近5成估1年以後通貨膨脹率高於2%。
國泰金指出，國發會最新公布1月景氣對策信號從紅燈轉為黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚，3月調查顯示，烏俄戰爭令全球經濟成長不確定性升溫，景氣展望指數下降至-0.2，現況指數走低至-1.7；民眾薪資上漲預期指數滑落至8.4，大額消費意願指數反而因本土疫情趨緩而回揚至10.8。在房屋交易調查方面，賣房意願指數上升至-1.3 ，為2014年10月以來新高，近期房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。
此外，主計總處估計2022年經濟成長4.15%，國泰金3月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.36%，低於2月的3.38%，82%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；在物價方面，民眾對於物價上漲感受指數走升至93.3，為2012年6月以來新高。
烏俄戰爭導致全球局勢緊張，市場擔憂戰爭將對景氣帶來負面影響，全球股市加劇震盪，國泰金3月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數走低至8.1，風險偏好指數則微幅上升至15.0。
此外，民眾對於物價水準的看法，國泰金3月調查，與去年9月調查結果比較顯示，90.3%的民眾認為未來1年物價水準會上漲，較上次調查增加6.6個百分點；6.9%民眾預期未來1年物價水準不變，較上次調查減少5.4個百分點；僅1.2%民眾認為物價會下跌，較上次調查減少0.5個百分點。整體而言，認為未來1年物價水準會上漲的民眾比例較上次調查增加。
對於1年後通膨率看法，與2021年9月調查結果比較，國泰金發現某47.5%的民眾預期1年後的通膨率會高於2%，較前次調查大幅增加12.1個百分點；其中20.9%的民眾認為通膨高於3%，較前次調查增加9.7個百分點；47.3%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查減少11個百分點。整體而言，預期1年後通膨率高於2%的民眾比例提升。