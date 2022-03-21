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好市多「全新設施」偷偷現身！內行一看怕了：絕對會塞爆

▲有網友發現好市多全新設施，隨即貼出現場照片，而引起大批會員討論。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有網友發現好市多全新設施，隨即貼出現場照片，而引起大批會員討論。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 11:16:272022-03-21 11:48:18

知名美式賣場「好市多」因旗下商品多樣，且時常推出多樣優惠和服務，因而深受會員們喜愛。不過，就有網友近日發現新莊好市多附近出現全新設施，讓他激動PO文分享。照片曝光後，卻引來眾人怕爆直呼「看來要塞爆了！」

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有網友於臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》上分享，興奮表示「看來新莊要有加油站了！」隨即貼出現場照片，但從畫面中可見，加油站旁邊仍有黃色警示線圍住出入口，似乎還沒開始正式營業。

▲網友發現新莊好市多附近多出了加油站，但似乎還沒開始正式營業。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）
▲網友發現新莊好市多附近多出了加油站，但似乎還沒開始正式營業。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）
照片一出，馬上引來會員們留言，「南崁店哭哭……」、「聽說每公升都會比較便宜是嗎」、「新竹的呢？敲碗」、「何時營運啊」、「有點遠，只是偶爾會去消費，剛好可以加油」。

但也有人害怕直呼，「看來建國一路要塞爆了，這個方向車輛排隊要進加油站的話，勢必會影響要進停車場的車流」、「大塞車的日子要開始了，南崁怎麼都沒有開一個」、「塞1小才排得到的感覺」。

對此，《NOWnews今日新聞》致電好市多詢問，好市多行銷企劃副總王友玫表示，新莊店的加油站確實正在籌備中，不過正式開始營業的時間還未確認，等最終決定之後會對外公布，敬請民眾再多等一陣子。至於周邊民眾擔心的交通問題，好市多已做過相關的沙盤推演，在正式營業之前會做好規劃準備，請民眾放心。（編輯：陳雅雲）

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