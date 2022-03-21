30年前看電影必做「1事」！台灣人全點頭認了：整廳一起
看電影是現今人們非常喜愛的娛樂，賣座的電影也幾乎每個場次都充滿觀眾，不過就有網友表示，家裡老人家說以前看電影前是要整廳立正唱國歌，讓他十分好奇真假，貼文一出立即引起熱議，釣出許多網友認證：「真的，電影前會有一片黑底白字，印象中寫唱國歌請起立，然後就放國歌」、「真的！親身經歷過」。
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「看電影前要起立」為題，表示聽老人家說以前去看電影，正片開始前要先整廳立正唱國歌，讓他半信半疑問：「真的假的還是在講古？有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我聽我爸說過，是真的」、「30年前應該是這樣」、「真的，我在中山堂看過」、「真的！親身經歷過」、「國歌加國旗歌整套的，民國80年之前」、「真的，連以前去偷看香港三級片也要」、「真的，電影前會有一片黑底白字，印象中寫唱國歌請起立，然後就放國歌」、「真的，我看桃太郎的時候有唱過國歌XD」、「你不站起來，旁人會賞你白眼，跟現在不戴口罩一樣」、「77年次路過，曾經有過那段時間沒錯」。
還有網友加碼分享，「我以前上課講跟同學台語還要罰錢呢」、「還有學校放學前放國歌時，全校的人不管在哪裡都要變木頭人立正站好」、「學校朝會放國歌的時候，校外人士聽到也要站起來」、「看棒球也是要起立」、「看職棒也是」、「講台語罰錢我就被罰過啊～也是真的」、「是真的，而且電影太長的還會有中場休息」。（編輯：賴禹妡）