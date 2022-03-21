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《華燈3》數學題超難！最強小姐秒解答　吳慷仁尷尬愣住

▲《華燈初上》第三季終於在上週五上線，不少劇迷苦等2個半月，只為揭開兇手的真面目，播出之後好評不斷。（圖／華燈初上臉書）
▲《華燈初上》第三季終於在上週五上線，不少劇迷苦等2個半月，只為揭開兇手的真面目，播出之後好評不斷。（圖／華燈初上臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 11:27:01

《華燈初上》第三季終於在上週五上線，不少劇迷苦等2個半月，只為揭開兇手的真面目，播出之後好評不斷，也讓劇情完美劃下句點，不過劇中細節也引發網友熱烈討論。近日，藝人黃豪平就發現《華燈3》當中，出現一道困難的數學題，因為劇中酒店小姐一秒就算出答案，意外引發熱烈討論。

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黃豪平日前在臉書上表示「這題會考，很重要，放心這個是沒有暴雷的」只見他貼出一道數學題，一人說道「你那對半砍再抽三成的比例，我建議你最好調整一下」；另一人則驚訝表示「原來我們每個人的價碼是八千？」試問，每個小姐接一次客人能拿多少錢？如果小姊一週接客三次，過去工作三個月，可以要求返還多少本金？

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▲華燈初上數學題超困難，藝人黃豪平也貼出題目，引發眾人討論。（圖/黃豪平臉書）
------------------------------------以下有雷------------------------------------------

原來，這道題目正是出現在《華燈3》的場景中，一行人在寶寶（吳慷仁飾）所經營的Sugar酒店裡頭，由於有從事讓客人帶出場的機制，王愛蓮（郭雪芙）不滿直嗆媽媽桑寶寶表示「你那對半砍再抽三成的比例，我建議你最好調整一下」，結果此番話讓在旁的小姊一秒得知自己被坑錢，因為平常被帶出場，一次可獲得2800元，讓小姐脫口驚呼「原來我們每個人的價碼是八千？」當下寶寶非常尷尬，氣氛凝結好幾秒再回覆「你真的以為你有8千的價碼呀？」

沒想到該片段引起關注，不少人在黃豪平貼文留言「笑瘋，我要是去當酒店小姐肯定被騙錢」、「這好難，我當小姐一定會賠錢或被騙錢」、「那個小姐馬上講出來時，我真的嚇到，好歹也想一下XD」、「笑死啦！我還暫停算了一下快笑瘋」、「小姐們立刻算出8000就已經讓我讚嘆了」、「小姐應該要想一下，雖然知道是演戲，但算太快了啦XD」、「想當年我去應徵小姐的時候，就在數學這關被刷掉哈哈哈」、「而且講8000那個小姐超正的XD」。

而也有網友提供正確解法「第一題的話，一次是8000，對半再x0.7等於2800；第二題的話，寶寶應該跟小姐說的是一次4000，然後抽三成，所以正常應該是8000*0.7=5600，但只能拿到2800，一個月大概四周12次，三個月就是36次，乘上2800一人可以要求寶寶反還100800元」沒想到劇中對話，意外成為超有趣數學題，引發劇迷討論。（編輯：張嘉哲）

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