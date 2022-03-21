什麼食物漲到不敢吃？眾喊「它」比雞排還誇張：根本盤子
近期物價飛漲，不少販賣民生用品、汽油、食物的商家，都紛紛針對商品賣給消費者的價格做出調整，而每次當有新的調漲消息出現時，總會引發各界熱烈討論，且若漲幅過高，甚至有些人就直接選擇放棄購買，對此就網友詢問「有什麼東西因為漲價已經不太吃了？」引起熱議。
一名網友在PTT的WomenTalk版發文提到，現在很多東西都在漲價，間接改變了人們購物的模式與選擇，尤其是在吃的方面，「想問大家有什麼東西因為漲價，現在已經不太吃了呢」？
貼文曝光後，網友們紛紛留言發表想法，其中「手搖飲料」被最多人點名，「手搖店已戒」、「絕對是手搖，漲的比雞排還快，70還只能買小杯」、「現在已經不喝手搖了，都在家自己沖泡」、「現在還在買手搖飲料的根本是盤子」、「手搖杯～但剛好因此瘦了很多也很棒」、「現在覺得，買手搖不如買超商飲料」、「手搖店除非有人請客，不然真的都沒在買」。
此外，其餘網友也留言許多不同的想法，「雞排啊，還用說」、「蚵仔煎漲超多，一份80，份量又少」、「奶油餅，4元漲到15-20」、「雞蛋糕吧，4個50元框金的嗎」、「章魚燒以前想到就去買」、「章魚燒以前想到就去買，但一盒40的很難找了」、「臭豆腐越來越不划算了」。（編輯：張志浩）