他去新竹見「1畫面」超震撼！知情人抖內幕：真的賺爛了
竹科為台灣科技業發展重要之地，也是新竹的特色之一，對此就有一名網友在網路上表示，他去逛竹北的遠東百貨時，發現電動車「特斯拉」展區擠滿顧客，高檔餐廳也要排到好幾個月之後才有位置，讓他感到相當驚奇，貼文曝光後，網友們紛紛感嘆：「以前在社區服務，有些住戶在台積電服務較久了，年薪都千萬以上」、「新竹特斯拉滿街跑，不稀奇了」。
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「新竹年收300萬算窮人嗎？」為題，表示去竹北遠百特斯拉展區，發現裡頭人多到以為在逛大賣場，美食街餐廳也全都爆滿，就連高檔吃到飽餐廳都排到好幾個月後才有位置，讓他好奇問：「在新竹年收300萬是不是窮人？」
貼文一出，網友紛紛留言，「新竹特斯拉滿街跑，不稀奇了」、「以前在社區服務，有些住戶在台積電服務較久了，年薪都千萬以上」、「現在科技業做個10年，年薪輕鬆上400～500」、「大部分最爛年薪都還有70到90萬啦」、「逛特斯拉大概像逛腳踏車店一樣，不錯的就訂」、「聯發科夫妻年薪600萬以上不要不信」、「認識72年次發哥，今年拿600多萬」。
不過，也有網友直言，「年薪300有300的煩惱，自己過得自在就好。特斯拉幾乎一直都那麼多人，很多人都是去吃飯順便賞車，真正下單的沒幾個。餐廳還在嚐鮮階段，平日晚上去人潮真的少了很多」、「如果你去過Apple store，你會知道去不代表會買」、「竹北就一間百貨，不去那裡能去哪裡」。（編輯：賴禹妡）