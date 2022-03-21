台灣人最愛去哪個國家旅遊？半數網友喊「這裡」：秒選它
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，讓許多人每年出國遊玩的行程只能暫時喊卡，你是否也很想出國呢？那麼你最想去哪一個國家遊玩呢？日本台灣交流協會日前就公布了「台灣人最喜歡去的國家或地區」民調，結果發現「日本」是半數台灣人的首選，再來才是中國、美國。
日本台灣交流協會指出，台人對日本的好感度、信賴度都在持續上升，整體而言，台灣民眾最喜歡國家為日本之比率也持續上升。除了最喜歡的國家以外，該份民調也包含「今後台灣最應該親近的國家或地區」，據調查顯示，有46%台灣民眾選擇日本，24％民眾選擇美國、15％選擇中國。
該份民調也調查了「對台灣最具影響力的國家或地區」是哪裡，而台人的答案第一名是美國，依序則是中國、日本；不過問到「疫情結束後，台灣人最想去哪國旅遊」，第一名是日本，有高達59％的民眾選擇，第二名則是歐洲、第三名則為中國。
另外，日前PTT上就有網友好奇以「如果能出國，但不能選日本，你會？」為題發文，表示在不遠的將來，應該就可以出國玩了，但「日本已經玩爛了，如果不能去日本的話，大家會選什麼國家呢」，貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「年輕往歐洲跑啊」、「哪裡玩爛？秒選日本」、「澳洲跟紐西蘭」、「蘇格蘭」、「日本。越南。韓國」、「紐西蘭、歐洲都好啊」、「冰島啊」、「瑞士」、「澳洲、泰國、美國」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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