萊爾富最強不是取貨？「低調神品」老饕狂掃：屌打一堆店
台灣超商密集度極高，主要以7-11、全家、OK和萊爾富稱作四大超商，其中萊爾富因取貨服務相當強大，時常在網路上掀起討論。不過，就有女網友詢問「萊爾富有值得回購的微波食物？」而引來老饕們推薦低調神品，大讚「屌打很多店家！」
原PO於PTT板上發文，表示自己最近因工作外宿，但住宿地點附近只有萊爾富，「晚上累了，想去買他們家的東西當宵夜，但自己和萊爾富不熟...」。她坦言，目前只嚐過萊爾富的麻油糯米雞飯糰和燒烤珍珠七里香，因而好奇詢問「大家有推薦的微波美食嗎？另也求便當推薦，只要別太雷就好，感謝大家」。
問題一出，隨即引起眾人熱烈討論，「打拋豬、青醬義麵也還不錯」、「煎餃沒有之一」、「狀元油飯系列算可以的吃」、「越南炒泡麵，我覺得還不錯」、「當兵時吃了一堆辣雞球」、「BBQ翅小腿不錯 ，我回購滿多次了」。
綜觀所有留言，其中則以「燒烤珍珠七里香」呼聲最高，老饕們紛紛推薦「唯一推七里香」、「七里香還OK」、「同推七里香」、「以前萊爾富啤酒有買一送一時都會順便買兩包七里香」、「七里香+1」。
除此之外，也有人提及「麻油雞飯糰」和「銀耳雞湯」，認為「萊爾富的食物之神=銀耳雞湯，屌打很多店家」、「下次試試銀耳雞湯」、「我必買的就是銀耳雞湯（最強招牌），還有熱拿鐵」、「麻油雞飯糰跟雞腿油飯好吃」、「麻油雞飯糰，大推」。（編輯：陳雅雲）