餐廳吃飯狂被問這句！他愣「誰會誠實說」 苦主抖慘下場
許多餐廳在顧客用餐時都會詢問口味是否合適、有無需要改進的地方，對此就有一名網友好奇問「真的有人敢誠實回答說不好吃嗎？」貼文一出，有網友表示「說過難吃，經理跑出來一直問問題」，不過大部分人都直言：「真的有不好吃的地方我會說啊」、「我會講要改進的地方」。
該名網友今（21）日在PTT貼文，他表示日前到一間義法餐廳吃飯，吃完5道前菜、1道主菜以及3道甜點，過程中到用餐結束都有人來問「餐點口感跟味道都還可以嗎？」不只這間餐廳，很多店家也會餐後詢問顧客這個問題，讓他好奇：「真的有人敢誠實回答說不好吃嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「有說過不適合的地方或是一些問題，不好吃倒是不至於」、「有一次寫在單子上，店員直接追出來到巷口怕爆，從此難吃頂多不再來而已」、「之前在台北某餐廳淡淡回過一句，還好，老闆的臉卻立刻垮，也沒再追問」、「說過難吃，經理跑出來一直問問題」、「不好吃再來一份吃到你吐」、「會問這種問題通常有一定等級，通常不會太玻璃啦」。
不過，大部分網友都直言，「都問了就說實話啊」、「敢問就敢當，客氣就是瞧不起人」、「真的有不好吃的地方我會說啊」、「我會講要改進的地方」、「菜有問題就誠實講」、「難吃或有狀況會說，又沒關係」、「講了可以改進的地方店家會更開心吧」、「不太誇張的話照實說啊，像份量太少這種」、「我都照實講欸，老闆也沒怎樣，還送飲料」。（編輯：賴禹妡）