好市多「1物」單吃怕爆！神吃法秒變麻辣鍋 網狂讚神奇
知名美式賣場好市多（Costco）以量大商品及優惠價格聞名，裡頭也有許多經典美食，就有一名網友表示，他買了好市多的椒麻雞丁後，並不是直接食用，而是把它變成麻辣火鍋湯底，沒想到意外好吃，新吃法曝光立即引起討論，不少人狂讚：「原來有這種操作」、「神救援哈哈哈」。
該名網友昨（20）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示用好市多的椒麻雞丁當作火鍋湯底，再加入丸子、寬粉、金針菇、豆腐等煮來吃，味道非常美味，比一般火鍋湯底還好吃，肉也相當入味，讓他吃了直稱讚。
貼文一出，網友紛紛留言，「辣到耳朵痛，不敢再嘗試了」、「神救援哈哈哈」、「當火鍋湯底是像麻辣鍋嗎？好神奇」、「很有創意」、「很好吃！加上一些耐煮的食材（菇類洋蔥之類），放電鍋燉煮！方便又好吃，回購很多次了」、「很棒的新吃法」、「這個做湯火鍋好吃」、「原來有這種操作」。
也有網友分享其他吃法，「拌炒洋蔥青椒好好吃」、「上次買來炒青椒超好吃的」、「加些青椒彩椒，蒜苗別再加調味料剛好」、「我覺得買這個很划算，一小包加點其他的可以炒一大盤，不過不吃辣的真的不要嘗試，太辣了」。（編輯：賴禹妡）