COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

懷孕3個月內不能說？準媽媽「遇1事」後悔了：根本無預警

▲在傳統觀念中，女性在懷孕滿3個月前，不可把這件喜事傳出去。（示意圖／翻攝pixabay）
▲在傳統觀念中，女性在懷孕滿3個月前，不可把這件喜事傳出去。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 16:46:12

在傳統觀念中，女性在懷孕滿3個月前，不可把這件喜事傳出去，但是就有一名媽媽分享經驗，她在懷第一胎時因為沒有和任何人說，導致懷孕期間被同事拍肩嚇到，當下為此感到很後悔，認為應該讓身邊人知情，貼文一出，許多網友也表示：「我認為是早點講人家才知道你目前有什麼狀況，避免一些碰撞的問題產生」、「工作上可以講，長輩面前不要講」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示常常看到大家說孕期未滿3個月不能講，但是她卻不這麼認為，因為當時懷第一胎前有好幾次沒心跳流產，「有一次長輩說以後沒三個月不要跟他講，他聽到又流掉了心裡會難過，所以之後懷老大前期我就沒跟週遭的人說」。 

▲懷孕後，哪些事情不宜做？聽聽看醫師怎麼說。（圖／Shutterstock）
▲一名媽媽分享經驗，她在懷第一胎時因為沒有和任何人說，導致懷孕期間被同事拍肩嚇到。（示意圖／Shutterstock）
不過，原PO透露，在懷孕兩個多月時，她上班突然被同事無預警大力拍肩，嚇了好大一跳，當下很吃驚也很擔心肚子裡的寶寶會不會受影響，所幸最後沒事，不過這也讓她坦言：「很後悔為什麼我懷了孕沒跟周圍的人說。」 

貼文一出，不少網友建議，懷孕初期可以在職場上選擇性透露，但是親戚就別太高調張揚，「我以前會跟比較親近的同事說，讓他們知道不要亂拍我」、「我認為是早點講人家才知道你目前有什麼狀況，避免一些碰撞的問題產生」、「工作上的同事（不用每個人）、主管應該都要講」、「工作上可以講，長輩面前不要講」、「不要太招搖講，跟幹部還有比較好的同事說就好」、「職場女性要講，我一懷孕馬上跟同事說，避免搬重跟身體上會有捶打或拍肩，這個也比較安全」、「身邊一起的要講啦！但可以低調一點」。（編輯：賴禹妡） 

餐廳吃飯狂被問這句！他愣「誰會誠實說」　苦主抖慘下場

女客自備環保杯！店員「一開瓶蓋」瞬間嚇爆：差點沒命

男滑訂房網突見「阿姨照」一晚1000！眾全看傻：還附早餐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.39%18.61%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀