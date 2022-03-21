懷孕3個月內不能說？準媽媽「遇1事」後悔了：根本無預警
在傳統觀念中，女性在懷孕滿3個月前，不可把這件喜事傳出去，但是就有一名媽媽分享經驗，她在懷第一胎時因為沒有和任何人說，導致懷孕期間被同事拍肩嚇到，當下為此感到很後悔，認為應該讓身邊人知情，貼文一出，許多網友也表示：「我認為是早點講人家才知道你目前有什麼狀況，避免一些碰撞的問題產生」、「工作上可以講，長輩面前不要講」。
該名網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示常常看到大家說孕期未滿3個月不能講，但是她卻不這麼認為，因為當時懷第一胎前有好幾次沒心跳流產，「有一次長輩說以後沒三個月不要跟他講，他聽到又流掉了心裡會難過，所以之後懷老大前期我就沒跟週遭的人說」。
不過，原PO透露，在懷孕兩個多月時，她上班突然被同事無預警大力拍肩，嚇了好大一跳，當下很吃驚也很擔心肚子裡的寶寶會不會受影響，所幸最後沒事，不過這也讓她坦言：「很後悔為什麼我懷了孕沒跟周圍的人說。」
貼文一出，不少網友建議，懷孕初期可以在職場上選擇性透露，但是親戚就別太高調張揚，「我以前會跟比較親近的同事說，讓他們知道不要亂拍我」、「我認為是早點講人家才知道你目前有什麼狀況，避免一些碰撞的問題產生」、「工作上的同事（不用每個人）、主管應該都要講」、「工作上可以講，長輩面前不要講」、「不要太招搖講，跟幹部還有比較好的同事說就好」、「職場女性要講，我一懷孕馬上跟同事說，避免搬重跟身體上會有捶打或拍肩，這個也比較安全」、「身邊一起的要講啦！但可以低調一點」。（編輯：賴禹妡）