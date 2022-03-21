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面試問「租房嗎」藏玄機！內行回一句秒過關：錄取率大增

▲面試是能否獲得工作的重要環節，但一名網友分享，自己在面試時被詢問「租房嗎」令她相當疑惑，內行則紛紛揭開問題背後意義。（示意圖／取自unsplash）
▲面試是能否獲得工作的重要環節，但一名網友分享，自己在面試時被詢問「租房嗎」令她相當疑惑，內行則紛紛揭開問題背後意義。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 17:04:31

在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節，公司主管除了會藉此了解求職者外，也會透過各式提問試探對方的能力和個性，一名網友就分享，自己在面試時被詢問「租房嗎」令她百思不得其解，內行則紛紛揭開問題背後意義，並給予回答建議。

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原PO在PTT發文指出，面試時會被問到五花八門的問題，例如問單身嗎表示「如果是非單以後會有結婚可能」；問通勤時間表示「怕車程太久，員工通勤疲勞離職」；問星座則是「玄學參考」，但問「租房嗎」真的不懂，而原PO跟朋友討論的結果，則是「公司喜歡租房的人，因為生存壓力比較大，人就顯得比較奴，不會輕易辭職」。

▲「出租房屋抵房貸」超賺？過來人指2關鍵。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO和朋友討論後，認為租房的人生存壓力較大，但多數網友指出，有房貸的壓力才更大。（示意圖／取自pixabay）
貼文引起熱議，網友留言「錯了，有房貸的壓力才大」、「有房貸才有壓力，租房仔在高階HR眼裡是要汰除的」、「只租不買表示你沒有要安定下來隨時會離職」、「有房貸的比較奴，而且比較難調動」、「大多數是確認一下通勤限制或不定期加班的影響程度吧」、「還是第一次知道會問租房還買房」。

事實上，過去也曾有網友在PTT以發文詢問，「面試被問是否通勤或租屋，請問只是隨口問問暸解嗎」？對此就有內行網友留言，「如果真的怕回不好，你就說，『一開始先通勤，熟悉了之後會找房子在附近住』」最保險。（編輯：張志浩） 

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