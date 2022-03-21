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新建案「二樓這地方」超多餘屋！過來人全認了：很難脫手

▲買房是人生大事，但貸款一綁就是 2 、 30 年，因此居住環境也必須謹慎觀察考量。（示意圖／翻攝pixabay）
▲買房是人生大事，但貸款一綁就是 2 、 30 年，因此居住環境也必須謹慎觀察考量。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 20:30:22

買房是人生大事，但貸款一綁就是 2 、 30 年，因此居住環境也必須謹慎觀察考量。就有網友到多處建案看房後，發現多個建案的餘屋都是「車道房」，背後原因也隨之曝光。

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原PO在論壇PTT上發文提到「我看房半年，實體約看了20個建案，看了一圈後喜歡的新成屋或預售都只剩下二樓車道上方那戶，大概有三四個建案都是如此，應該是真的賣不掉的餘屋，看了價格大約比市價便宜10%，究竟二樓車道上這間『車道房』有多慘？」

▲不少過來人點出，車道房下方有停車場鐵捲門，復金還常設有垃圾場，常被氣味跟噪音汙染影響。（圖／翻攝Pexels）
▲不少過來人點出，車道房下方有停車場鐵捲門，附近還常設有垃圾場，身受氣味跟噪音汙染困擾。（示意圖／翻攝Pexels）
疑問曝光後，立刻有不少過來人點出缺點「 鐵捲門真的有夠吵，慎思」、「當你半夜3點聽到改管車要進停車場，就知道慘了」、「鐵捲門很吵，假設整棟有人作息不正常，這戶應該不用睡覺」、「真的不要離車道太近，因為多數社區垃圾場也會設在附近」、「鐵捲門機器還新可能沒聲音，但過10年後誰敢保證」。

另外還有內行人用不同角度解答「最爛最沒人要不是沒道理的，現在資訊發達，買房的人上網做過功課都知道二樓車道戶不能要，買了就準備住一輩子吧！別想脫手了」、「裝氣密窗最多就是減40分貝，況且你一整年都要關著？」「以後很難買賣，走樓梯比你搭電梯回家還快，再加上你樓下車道 垃圾回收臭味、車子的進出聲音跟排氣到你家，現在你買是便宜了，但以後要轉賣，人家也會考量到這些問題」。（編輯：潘毅）

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