《華燈》最正酒店妹！24集僅一句台詞就爆紅 本尊神到了
以80年代條通酒店文化為背景，製造出懸疑殺人劇的《華燈初上》，終於在上週五播出大結局，各個大咖極盡心力飆戲，讓劇迷看相當過癮，而除了劇中主角們受到關注之外，就有不少劇迷發現在寶寶（吳慷仁飾）酒店Sugar工作的一位酒店妹，在24集當中僅講了一句台詞，卻讓許多觀眾著迷，沒想到網友上網請益本尊是誰，結果神出後，發現竟是有「文大楊冪」之稱的知名網紅古承頤。
在《華燈初上》第三季中，一行人在寶寶（吳慷仁飾）所經營的Sugar酒店裡頭，由於有從事讓客人帶出場的機制，王愛蓮（郭雪芙）不滿直嗆媽媽桑寶寶表示「你那對半砍再抽三成的比例，我建議你最好調整一下」，結果講完此番話之後，鏡頭就立刻轉向旁邊一位酒店妹，驚訝的表示「原來我們每個人的價碼是八千？」沒想到因為這句台詞，意外讓該名酒店妹引起討論。
就有網友在PTT貼文指出「從華燈初上第二季我就被圈粉了，第三季再看到還是好漂亮喔！整個sugar只想看她！她叫古承頤，她講那句台詞有個奇怪的口音，好奇她是不是台灣人，有人跟我一樣覺得她正到不行嗎？希望導演們看到後可以多多找她拍戲啊！」
隨後，就有網友神出古承頤的IG，結果意外發現她是擁有「文大楊冪」封號的知名網紅，因為一身氣質空靈的模樣，當時馬上被經紀人相中簽下，本身不僅是演員也是KOL，還有經營知名的手搖飲店，在《華燈初上》第二季時，就因為在吳慷仁身邊伴舞受到關注，沒想到這次因為一句與郭雪芙的對答，再度掀起關注，即便全部24集僅有一句台詞，仍藏不住古承頤的美貌，難怪網友紛紛敲碗要求導演可以找她拍戲，非常有觀眾緣。（編輯：張嘉哲）