台灣泡麵隱藏一哥？女挖「這碗」躲在中部：活20年沒看過
泡麵因為有便宜且便利的特性，成為不少人正餐或者宵夜的首選，而台灣泡麵品牌眾多，除了大家熟知的統一系列，像是滿漢大餐、維力炸醬麵等等，都是熱銷榜上有名的泡麵。近日，就有網友分享一碗自己從來沒發現過的隱藏泡麵，一吃之後覺得相當不錯，貼文引發廣大迴響。
原PO在Tik Tik貼文指出「這個泡麵大家有吃過嗎？經過南投休息站的時候買了一碗來嚐鮮，吃起來還不錯，據說是南投埔里的特產欸？」只見貼出的影片，一碗綠色裝的的泡麵上寫著「美人腿泡麵」，且有別於一般大廠出廠的品牌，上頭廠商名稱寫著「埔里鎮農會」，讓人感到相當新奇。
貼文一出，網友紛紛回應「活20年沒看過欸....哪邊有賣啊」、「這是要殺多少人XD？」、「美人腿就是茭白筍啦，埔里的茭白筍很有名，他們自己農會出的泡麵，還不錯吃」、「看起來還不錯欸，農會自己出泡麵真的很有推廣農業精神」、「還有牛肉口味的喔，也不錯吃XD」、「這個真的好吃，隱藏版台灣泡麵」。
事實上，由於南投埔里的名產就是茭白筍，當地農會致力於推廣茭白筍的情況下，因而自產自銷這款「美人腿泡麵」，其中美人腿指的就是「茭白筍」，由於是縣市特定出產商品，因此在多數超商、賣場、超市較少能夠看到，如果想要嚐鮮的民眾，可以到南投休息站或者直接到埔里鎮農會購買都會有唷！（編輯：張嘉哲）