《華燈初上》誰的演技最尷尬？網答案「超意外」：想快轉

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另外，原PO也覺得由「張軒睿」飾演的何予恩演技也蠻尷尬，「感覺偏背稿，表情與演技似乎都還不夠到味」，他也分享自己看完華燈的心得，「明明兩季就可以結束的劇，為啥還要拖呢」？
貼文一出，由劉敬飾演的「吳子維」被最多網友提到，「子維！！！！！！每次聽都快尷尬死」、「子維，演乖寶寶的地方可以，但是情感爆發的戲完全不行（哭／震驚），接不住蘇和Rose的戲」、「最尬的肯定是子維，有他的片段都快轉」、「子維、何予恩最尷尬」、「子維啊！！！ 還需要選嗎…連離開他媽媽都哭不出來（正常人在怎麼成熟都不可能如此理性） 連一滴眼淚都沒掉欸」。
也有不少人提及其他演員，「沒人覺得第二季第一集王淨演技尬爆嗎」、「育幼院院長= =」、「你把鄭元暢放哪了？」、「除了楊謹華吳慷仁劉品言李李仁外，其他都尬尬的」、「郭雪芙也很尬」、「覺得很多都蠻尬的哈哈哈哈，最喜歡成哥」、「蘇慶怡她媽」、「鳳小岳，每次看到他都出戲」、「江瀚也很尬，我覺得林至少在情緒比較激昂的部分有表現的還不錯」、「任容萱」、「檜木也蠻尬的吧…..第二季以為是劇情裡的神木，第三季才發現原來是路樹」、「我覺得葛檢講話讓我很出戲」、「除了吳慷仁，全劇都尬」。
不過，也有許多網友稱讚演員們，「劉品言真的演技爆發欸，那句『你愛不愛我』，整個情緒max」、「楊謹華最厲害，不知道為什麼她就是不會演的讓人尷尬？」、「有嗎？林心如哭戲蠻不錯的啊」、「阿季最棒」、「林心如哭戲很厲害欸，我很少看戲哭，但她哭讓我哭出來，而且哭很美」、「是我接受度太高嗎～我覺得沒有尷尬的欸」、「成哥演技很好～」、「反正寶寶最強」。（編輯：郭佩蓉）