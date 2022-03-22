《華燈》開車畫面怎拍？現場25秒片流出 眾全跪：有夠強
台劇《華燈初上》本月18日在Netflix上線第三季，吸引不少劇迷馬上搶看，而無論是真兇的揭露、各個角色間的情感、劇情和拍攝過程等，都成為眾人熱議話題，而劇中飾演「花子」的劉品言，昨（21）日也分享拍攝時的花絮，帶大家了解「行車畫面」如何拍攝，網友直呼「太聰明」、「完全沒想過」。
劉品言在臉書發文提到「大家的星期一還好嗎？追劇的隔天上班實在是...在此獻上從華燈攝影師臉書偷來的影片，給大家笑一笑提提神」，並強調「華燈的所有幕後工作人員都有夠厲害，演員沒有笑場也好強」。
只見影片中，林心如和郭雪芙坐在車中，但鏡頭一拉遠，可以發現車子本身根本沒有在移動，但車窗卻頻頻出現外頭招牌的倒影，此時鏡頭再往旁邊轉移，原來是一群工作人員扛著道具招牌，來來回回的在車外奔跑，並透過燈光營造車外場景。
影片曝光後，網友們紛紛留言讚嘆「沒想到是這樣拍的，太新奇了」、「都不知道反射畫面是這樣拍來的，辛苦工作人員了」、「好喜歡看幕後喔」、「對幕後工作人員致上最高敬意」、「要拍成一部片，好辛苦」、「燈光師真的是體力活啊」、「框內和框框外的世界….完全兩個世界」。（編輯：張志浩）