COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《華燈》開車畫面怎拍？現場25秒片流出　眾全跪：有夠強

▲《華燈初上》第三季上線後，各相關議題都備受關注，飾演「花子」的劉品言也分享拍攝花絮，帶大家了解「行車畫面」如何拍攝。（圖／翻攝自劉品言臉書）
▲《華燈初上》第三季上線後，各相關議題都備受關注，飾演「花子」的劉品言也分享拍攝花絮，帶大家了解「行車畫面」如何拍攝。（圖／翻攝自劉品言臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 10:01:20

台劇《華燈初上》本月18日在Netflix上線第三季，吸引不少劇迷馬上搶看，而無論是真兇的揭露、各個角色間的情感、劇情和拍攝過程等，都成為眾人熱議話題，而劇中飾演「花子」的劉品言，昨（21）日也分享拍攝時的花絮，帶大家了解「行車畫面」如何拍攝，網友直呼「太聰明」、「完全沒想過」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉品言在臉書發文提到「大家的星期一還好嗎？追劇的隔天上班實在是...在此獻上從華燈攝影師臉書偷來的影片，給大家笑一笑提提神」，並強調「華燈的所有幕後工作人員都有夠厲害，演員沒有笑場也好強」。

▲（圖／翻攝自劉品言臉書）
▲工作人員扛著道具招牌，來來回回的在車外奔跑，並透過燈光營造車外場景。（圖／翻攝自劉品言臉書）
只見影片中，林心如和郭雪芙坐在車中，但鏡頭一拉遠，可以發現車子本身根本沒有在移動，但車窗卻頻頻出現外頭招牌的倒影，此時鏡頭再往旁邊轉移，原來是一群工作人員扛著道具招牌，來來回回的在車外奔跑，並透過燈光營造車外場景。

影片曝光後，網友們紛紛留言讚嘆「沒想到是這樣拍的，太新奇了」、「都不知道反射畫面是這樣拍來的，辛苦工作人員了」、「好喜歡看幕後喔」、「對幕後工作人員致上最高敬意」、「要拍成一部片，好辛苦」、「燈光師真的是體力活啊」、「框內和框框外的世界….完全兩個世界」。（編輯：張志浩）


《華燈初上》誰的演技最尷尬？網答案「超意外」：想快轉

《華燈》最正酒店妹！24集僅一句台詞就爆紅　本尊神到了

《華燈初上3》結局挨轟！網加碼曝「1敗點」：看得很痛苦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀