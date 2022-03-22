他吃火鍋狂要「這物」！服務生秒嚇到 眾震驚：新的搭法
火鍋是台灣人相當熱愛的美食之一，幾乎各處都能看到大大小小的火鍋店，近日就有一名網友表示，他吃火鍋時喜歡和服務生要海鹽當沾料，卻被朋友們投以異樣眼光，讓他好奇是否有人也是一樣的吃法，貼文曝光後，立即有網友現身力挺：「沾海鹽才好吃！感覺可以吃出食物鮮甜」、「我也很愛加海鹽，幾乎每一樣火鍋料都會沾」。
該名網友在Dcard中貼文，他以「請問大家吃火鍋的時候會跟服務生要海鹽嗎？」為題，表示火鍋沾鹽明明就很好吃，尤其是花椰菜，但他的朋友們卻都覺得很奇怪，讓他好奇自己孤不孤單。
貼文一出，網友們紛紛留言，「是蠻奇怪的，身邊朋友沒人這樣吃」、「直接沾海鹽不會太鹹嗎」、「火鍋是濕的沾鹽有點怪」、「如果沒有海鹽的，會不會就拿鹽巴給你」、「這⋯什麼新奇搭法」。
卻有不少網友也認同，「必沾的吧」、「曾經要過，服務生還覺得很奇怪哈哈哈哈，但拿來沾玉米筍好好吃啊」、「沾海鹽才好吃！感覺可以吃出食物鮮甜」、「我也很愛加海鹽，幾乎每一樣火鍋料都會沾」、「海鹽最高！我任何食物一定會沾海鹽」。
另外，還有人是別的火鍋沾醬派系，「吃火鍋乖乖沾沙茶醬就好」、「火鍋＋一碗醋＝天堂」、「我喜歡沾麻醬，但一堆都沒有」、「我喜歡什麼都不沾」、「火鍋只愛胡麻或日式醬油，海鹽只有燒烤的時候會沾」、「沙茶醬＋蒜頭（蒜泥最棒，味道超夠）」、「喜歡沾生蛋黃」。（編輯：賴禹妡）