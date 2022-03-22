安全島「擺石陣」做啥？ 全場愣：傳送門嗎 真實用途曝
安全島對於馬路的安全維護、維持規律行進路線有很大的幫助，不過你曾注意過，安全島上除了有許多植栽、裝置藝術外，還有擺列整齊的石陣嗎？有網友就分享，自己意外發現安全島上有石陣，網友看完紛紛猜測其用途。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，自己某天踏上安全島時，赫然看見幾顆排列整齊的石頭，正中央擺著1顆正方體石頭，刻著高雄市與一串編號，旁邊的4個方位則各自有4顆橢圓型石頭立在土裡，他不禁好奇提問「安全島上面這個是什麼作用？儀式感？」
貼文一出，許多網友都發揮自身想像力，留言「村莊傳送點」、「高雄村的存檔點」、「封印陣法， 解開封印高雄會淪陷」、「可能是地基主或土地公打麻將的地方」、「石中劍啊」、「手機的基地台」、「外星人早就潛伏在地球上了」。
不過，也有內行網友留言解答，「測量水準點，用4顆石頭在周圍固定，是避免測點遭撞擊或其他可能的破壞，保護測點」、「這是土地測量基準點，用4塊石頭是為了保護，這種測量點在路邊常看到」、「小時候不懂，看到還踩上去跳，長大進營造廠後才知道這有多重要」、「應該是都市計畫樁吧，用來當測量的控制點」。（編輯：張志浩）