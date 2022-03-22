摩斯「熱門必點」要漲價了！驚人漲幅惹眾怨：真的貴太多
台灣物價上漲有感，除了本站近日報導的連鎖手搖店《50嵐》將要漲價外，知名速食店摩斯漢堡，也悄悄將被譽為摩斯「必點品項」的和風炸雞重新上架，並且從原先的65元調整至85元一份，因販售價格暴漲將近30%，讓不少網友直呼「這真的買不下手」。
和風炸雞是將新鮮的翅胸肉油炸過後製成，且並非肉類加工製品而是原型食物，因此原售價僅65元的價格，被不少饕客譽為摩斯「必點品項」。但有網友於《PTT》發起價格調整的討論，他表示自己本來想要點摩斯來吃，卻發現和風炸雞從65元調整至85元，讓他相當傻眼，「前幾天還有人說摩斯貴的時候，我還推文說和風炸雞65元佛心來的，結果現在就突然給我漲到85」。
網友紛紛表示，「和風炸雞我之前幾乎必點，但漲到85實在買不下手啊！」、「直接貴20是怎樣」、「貴太多了吧」、「這個價錢可以改吃雞排了」、「不想賣炸雞也不用這樣折磨消費者」。
實際上摩斯於臉書表示，此次和風炸雞價格調漲的主要原因是，餐點相較於以往有增量升級，炸雞變得更加大塊，但不少饕客仍表示「體感有變重跟變厚啦，不過漲20有點難吞下去就是了」、「根本沒變大多少」、「漲30%大小有多30%嗎？」（編輯：鍾怡婷）