《華燈》他出道14年！演超多票房電影 眾愣：為何人沒紅
台劇《華燈初上》第3季一上線立即造成全台轟動，劇中演員也隨之引起討論度，就有網友好奇，飾演亨利的演員王柏傑剛出道就拿下台北電影獎最佳新演員，距今14年卻很少再得到獎項，讓他大呼可惜，想知道原因是什麼？貼文曝光後，不少網友坦言：「沒觀眾緣吧！」
該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「王柏傑為什麼紅不起來？代表作？」為題，表示近期《華燈初上》王柏傑及修杰楷的男男激情戲登上新聞話題，讓他查了這位演員，發現王柏傑第一部電影《九降風》就在2008年台北電影獎拿到最佳新演員，距今已經14年了，這之中獎項卻少得可惜，讓他好奇問：「當初又帥，演技又好，卻沒有再繳出什麼好成績，究竟出了什麼問題？」
貼文一出，網友紛紛留言，「他看起來戲路超廣，可正可邪，可天真，可man」、「他身材真的好」、「他超帥，沒紅也是蠻意外的」、「這麼說我也覺得蠻意外的，他也不是花瓶型，這幾年在電影戲劇也有感覺磨出演技」、「要看怎麼樣算紅吧！多的是一堆不紅的，又或說同期出道比他紅的可能也沒幾個」、「他對我來說是實力派的」。
也有網友點出關鍵，「沒觀眾緣吧」、「就是螢幕緣不夠」、「感覺少了一個爆紅的劇跟角色讓他紅起來」、「就沒臉緣」、「帥但真的沒男一代表作」、「他很帥，身材也有練，就缺重要角色了吧」、「沒有觀眾緣」。（編輯：賴禹妡）