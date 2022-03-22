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台北女路上被問「2500嗎」爆尷尬！釣當地人認了：很常見

▲原PO日前走在台北路上竟然被一名陌生男子問「2500嗎」，讓她尷尬回應「我不是在做那行欸」，貼文及地點一曝光，當地人也認了。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO日前走在台北路上竟然被一名陌生男子問「2500嗎」，讓她尷尬回應「我不是在做那行欸」，貼文及地點一曝光，當地人也認了。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 10:54:42

通常走在路上被陌生人搭話，不外乎就是問路或推銷居多，不過就有一名女網友日前走在台北路上，竟然被一名陌生男子問「2500嗎」，讓她臉整個垮下來，尷尬回應「我不是在做那行欸」，貼文及地點一曝光，當地人也直喊「很常見」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在萬華被問價錢…」為題發文，表示昨（21）天跟朋友約在萬華一家居酒屋聚餐，當時約定時間快到了，她便獨自一人走在萬華附近，「在一條街道上時，有一個男人從後面走到我身旁問『請問多少錢』」。

原PO當時被嚇傻，驚喊「蛤」，對方又問「2500嗎」，也讓她秒愣住，「想了一下，對，這裡很多『站壁』的女生，直覺他應該是在問價錢，我整個尷尬臉垮說『我不是在做那行的欸』」，陌生男子這才恍然大悟，尷尬直說不好意思。

但當男子離開後，原PO也因為太過驚嚇而站在路邊看了一下自己，「我穿這樣有這麼像站壁的嗎？我是穿裙子沒錯，微微高跟這樣，算氣質保守，就是滿一般的」，事後她也覺得這樣「有點不舒服，感受不太好」，因此好奇發問「穿短褲或裙子在那附近走其實很容易被上下打量… 想說有人遇過嗎」？

▲原PO日前走在台北路上竟然被一名陌生男子問「2500嗎」，讓她尷尬回應「我不是在做那行欸」，貼文及地點一曝光，當地人也認了。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO日前走在台北路上竟然被一名陌生男子問「2500嗎」，讓她尷尬回應「我不是在做那行欸」，貼文及地點一曝光，當地人也認了。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「如果是我會整個崩潰吧」、「其實問的人滿白目的，真的在招客的小姐，跟她對到眼會跟你點頭暗示，原PO沒做類似的動作還上去問，就北罵」、「就...問錯人阿，尷尬」、「其實不是妳長得像，是因為那邊就是做這種生意的」、「這可以直接告了吧，有夠噁」、「快速行走居然也會被問，萬華阿北們可以會讀空氣一點嗎」。

其中也釣出不少萬華當地人，「你是去龍山寺附近吧，龍山寺只是萬華的一小部分而已，萬華也是台北的一小部分，不是全萬華都在站壁，土生土長萬華人路過」、「從小住在萬華的表示，超常遇到，路上常常會有老阿伯對著你比數字，五就是五百，見怪不怪了，揮揮手說不要就好嘍」、「正常啦，我之前住萬華，然後去萬華某特定區找朋友在她家樓下等，我站在騎樓等她，也怕被誤會自己是站壁。那天妝比較濃、有打扮，站在那真的突然覺得怪怪的，覺得有點緊張哈哈，我就來回走動，然後打電話給朋友聊天，可能原PO不了解萬華某些地區風情文化，沒有心裡準備，才會被嚇到」。（編輯：郭佩蓉）

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