幼稚園作業「紅髮布袋戲偶是誰」？全網被考倒崩潰：誰知
近幾年越來越多小學題目變難，沒想到如今就連幼稚園的作業都考倒家長，就有網友貼出讀大班姪女的作業，發現裡頭有一尊布袋戲偶要填上名字，全家看了許久卻都沒有解答，只好上來求助網友，貼文曝光後，不少人也一頭霧水直言：「到底⋯現在的作業為什麼要這麼為難父母！」
該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，她表示姪女的幼稚園功課上頭有一尊布袋戲偶，要學生填上名字，但全家上下沒人知道這尊是誰，因此求助：「求求各路大神幫忙，這幼稚園功課讓全家崩潰。」
貼文一出，網友們紛紛猜測，「做頭髮後的史豔文」、「素還真吧」、「被桃太郎殺死的那個」、「金光布袋戲」、「新人皮燈籠裡面的大師姐」、「大俠一江山」、「是不是桃太郎的鬼王來著」、「八寶公主」、「有沒有一種可能是跟鐵獅玉玲瓏有關係的」、「炎柱，選我正解」。
也有網友感到無言，「市面上有很多沒演戲的木偶，該不會隨便拿一個出來問吧」、「根本沒看布袋戲，誰會知道啦」、「幼稚園這功課也太難了吧」、「到底⋯現在的作業為什麼要這麼為難父母」、「好家在我們的幼稚園沒有這個功課」、「這功課也太誇張」。
不過，原PO事後發現，原來這個題目並不是要答出正確答案，而是可以自己幫戲偶取名，也在文內道歉：「姪女沒有跟姐姐說清楚，大家誤會了，老師沒有不好，在此謝謝大家的回答！」（編輯：賴禹妡）