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好市多員工爽加薪14%！眾驚：有缺嗎　她教「1招」穩錄取

▲知名美式賣場「好市多」今（22）日傳出全員加薪14%的好消息，就有一名女網友以過來人身分，給予想進好市多工作的人建議。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲知名美式賣場「好市多」今（22）日傳出全員加薪14%的好消息，就有一名女網友以過來人身分，給予想進好市多工作的人建議。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 11:58:342022-03-22 11:59:56

知名美式賣場「好市多」今（22）日傳出全員調薪的好消息，不論是全職或兼職人員，將於4月1日起每小時調薪30元，若以新人時薪213元計算，調薪後為243元，加薪幅度高達14%。對此，就有網友好奇詢問「好市多一般門市店員的職缺要去哪找？」隨即引來過來人分享錄取妙招。
　
綜合媒體報導，好市多加薪今日公布加薪消息，好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫表示，每名員工自4月1日起，每小時工作時薪全面增加30元，至於全台好市多是否還有職缺數，答案是「不論全職或兼職，目前都沒有缺人」。

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▲好市多示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲好市多今（22）日傳出全員調薪的好消息。（示意圖／記者陳雅雲攝）
對此，先前就有網友於Dcard上發文，表示「最近看到新聞覺得好市多的待遇挺好的，但上網看104之類的怎麼都沒有一般店員的職缺」，讓他納悶詢問「是不是不好進去啊？」

問題一出，就引來一名女網友以過來人的身分回應，她建議大家可於五至七月應徵季節性人員，「可以去現場寫履歷或上104看，進去通常就是只做三個月左右，三個月快到期前看公布欄有沒有開缺，有開兼職職缺就去填資料，再等主管面試」。

至於季節性人員該如何留任，她分享「最好是有認識裡面的員工，這樣三個月後留任下來的機率是101%」，倘若你沒背景、沒後台較難留任，建議「你最好要積極表現，排班全力配合公司，不然會被嫌配合度不夠被刷掉」。

▲好市多示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲有網友分享建議給想進好市多的人。（示意圖／記者陳雅雲攝）
但她強調，季節性人員留任成功僅是正式兼職，有每週保障24小時，「正職很難，因為比你資深的人太多，人家也是一直在等正職的缺，所以根本輪不到剛進去的菜雞」。

對此，《NOWnews今日新聞》記者實際訪問好市多資深員工陳先生，陳先生表示好市多一年只開兩次職缺，剛入職的一般稱作約聘人員，通常只會工作一季，一季之後若表現優異即可留任，成為真正的計時人員。但因好市多福利優渥，人員流動性極低，故每年開出的職缺相當少。（編輯：陳雅雲）

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