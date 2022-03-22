麥當勞鷄塊限時買一送一！8品項即起停賣：還我另一經典
麥當勞宣布兩大神堡回歸，振奮人心，明（23）日起又能吃到睽違多年的板烤雞腿堡、烤汁豬排堡，讓民眾興奮直喊：「這是2022最好的消息」。不過麥當勞同時也宣布，即日起將停賣8款商品，其中包括法式芥末香鷄堡！讓還在歡呼神堡回歸的麥粉，立刻迎來另一波衝擊。不過麥粉別哭，歡樂送限時推出10塊麥克鷄塊買一送一，用半價撫慰人心。
麥當勞今（23）日宣布調整部份產品，將銷售至3月22日或售完為止，停售品項共8款，包含薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤、蜂蜜那堤及焦糖瑪奇朵。民眾才剛沈浸在經典回歸的喜悅中，立刻迎來另一波哀號：「還我法式芥末香雞堡」。由於法式芥末香雞堡是「1+1= 50」紅區商品，將替換為麥香鷄。
登場新品則有熱奶茶（48元）、經典卡布奇諾（75元）、金黃地瓜條（原價65元、品嚐價58元），在「超值全餐」配餐中也多了地瓜配餐（金黃地瓜條+38元冷熱飲），原價75元、特價68元。麥當勞歡樂送明日同步推出買一送一，自3月23日起至4月19日，透過網路訂餐輸入碼「10NUG」，可享10塊麥克鷄塊買一送一。