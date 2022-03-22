做菜型YouTuber都看誰？全場推「他」最實用：王剛贏不了
近年各類型YouTuber在世界各地竄起，無論時事、實驗、美食、冒險等題材，各創作者無不使出渾身解術吸粉，而近日有網友就好奇提問，目前「煮菜型」的YouTuber很多，大家都愛看誰，甚至透過影片學做菜，貼文吸引許多網友表達看法。
一名網友在PTT以「大家會看哪個Youtuber學煮菜?」為題發文，提到「現在有很多煮菜型的YouTuber，像是詹姆士、Masa、老飯骨、Fred」，在選擇越來越多的情況下，原PO相當好奇，如果要學煮菜，網友們會傾向看哪個YouTuber呢」?
貼文一出，被最多網友點名的是來自日本的「MASAの料理ABC」，目前擁有154萬訂閱，「最愛看MASA」、「MASA挺實用的」、「MASA阿，簡單向的，連爐具都是卡式爐」、「MASA 唯一支持」、「MASA ，又帥又會煮」、「MASA的不算難，食材也比較平民哈哈哈」。
此外，也有其餘網友留言認為「王剛可以學學看，不錯吃」、「詹姆士學做法，克里斯餐桌學技巧，羅潔塔學廚具食材，Fred當節目看學不來」、「詹姆士不錯，真的有在教」、「老飯骨」、「阿辰師吧，讓作菜變簡單了」、「簡單哥」、「蘿潔塔」、「愛看Fred，但看完還是默默出門買便當」。（編輯：張志浩）