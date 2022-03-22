全家微波食品「隱藏活動」！客秒多拿3商品：一堆人不知
連鎖便利商店全家，推出各式各樣的微波商品，深受不少饕客的喜愛，且為了響應環保不浪費，只要食品到期前7個小時的食品，就可搭配友善食光的活動，享有7折優惠，近日，更有網友意外發現，友善食光近日推出全新活動，只要購買友善食光商品，並且報出會員電話就能額外參加積分活動。
根據網友於《PTT》分享，自己到全家尋找「友善食光」商品做為晚餐時，看到架上放有全新的活動牌，便問了店長活動詳情，原來是「現在買友善食光，可以在APP裡的集章趣積分，當全會員吃了200萬份友善食光，全家就會種1000棵樹」，原PO聽完店長的介紹後，除了原先購買的便當外，立刻被推坑多買了3樣好食光的商品參加積分。
不少網友對於環保活動給予正面態度，「減少報銷食物數量也好」、「看到這篇才知道有這個種樹活動，我今日貢獻2分」、「他會按比例種樹嗎，不然萬一沒達標蠻可惜的」、「是說現在才達成42%，到清明結束前感覺不太可能達目標」，並且提醒民眾「還是要報會員才有算，一般買的都不會種」、「以前不知沒刷會員不能積欸！虧了好多點」。
但也有人認為「這活動曝光度超低，都懷疑是不是真的想做愛心了」、「好奇怪的邏輯，要為環保盡一份心力直接種就好了，反而用這個來行銷？」（編輯：鍾怡婷）