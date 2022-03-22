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清明節來了！專家點名「10種人」不宜掃墓　揭恐怖後果

▲小孟老師提醒，有10種人不宜掃墓，包含孕婦、小孩以及正在感冒的人等。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師提醒，有10種人不宜掃墓，包含孕婦、小孩以及正在感冒的人等。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 17:30:00

4月5日即將迎來一年一度的清明節，不少人也安排好祭祖掃墓的行程，不過命理專家小孟老師提醒，有10種人不宜掃墓，包含孕婦、小孩以及正在感冒的人等，嚴重者還有可能卡到陰，在掃墓之日要特別注意。 

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▲清明節提早掃墓，建議在下午3點前。（示意圖／取自pixabay）
▲4月5日即將迎來一年一度的清明節，不少人也安排好祭祖掃墓的行程。（示意圖／取自pixabay）
1.準備結婚或剛結完婚： 

有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬於陽，掃墓為陰，容易沖煞對情感易有傷害。 

2.懷孕中人： 

懷孕中的人不可以去掃墓，容易身體招惹不乾淨的氣場影響自己的胎兒，科學講法也擔心孕婦容易受風寒或跌倒。 

3.喜歡穿紅衣的人： 

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅容易讓祖靈較刺眼無法得到祖靈加持。 

4.0-3歲的小孩： 

0-3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，若你的小孩太可愛，容易被好兄弟喜歡回家容易感冒生病。 

5.感冒中的人： 

感冒中的人身體較為虛弱，若這時還前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒中人僅量避開掃墓。 

6.正面臨家產分爭的人： 

正在爭吵家產的人避免前往掃墓，以免祖先生氣，科學說法是當你心中有所怨氣，容易吸引到更強大的負面磁場，掃墓完之後容易罹患憂鬱症。 

7.80歲過後的人： 

80歲過後的人磁場比較輕，容易掃墓完身體不適或染上風寒。 

8.愛噴香水的人： 

愛噴香水的人掃墓容易吸到眾多磁場，因為好兄第與山靈喜歡聞香氣，因此掃完墓後你也容易帶一些不潔磁場回家。 

9.早上誦經的人： 

喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，當你有佛磁場又前往墓地，就會吸引一些負面磁場靠近。 

10.愛罵髒話的人： 

喜歡罵髒話的人不宜掃墓，當你口出惡言時，容易惹怒週遭的好兄弟。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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