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壽司郎「半隱藏美食」曝光！能否嚐到憑運氣 店員認了

▲ 壽司郎菜單中的半隱藏美食曝光，網友見真面目狂讚：「好幸運」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲ 壽司郎菜單中的半隱藏美食曝光，網友見真面目狂讚：「好幸運」。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 17:10:47

台人深受日本文化的影響，飲食類更甚，許多人時不時便會去吃一次迴轉壽司。就有位網友表示自己是迴轉壽司連鎖店壽司郎的粉絲，幾乎每個禮拜都會光顧，最近兩次在轉盤上發現一個沒看過的「軍艦壽司」，於是發上網路，尋求這品項的真正名稱。

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原PO於Dcard上發文，說明自己是壽司郎的忠實粉絲，認為其點餐後迅速得到美食的服務體驗很好，幾乎每個禮拜都會光顧。她表示平時都是使用平板點餐，近兩次去吃時則意外在轉盤上拿到「鮭魚搭配魚卵的軍艦」，品嚐後非常喜愛，可她在菜單上無論如何都未找到這個品項，於是詢問「是不是師傅將切剩的鮭魚搭配魚卵推出的組合啊～所以限量才沒有在菜單上！」

▲ 原PO在轉盤上意外看到「鮭魚配魚卵」的軍艦，可在平板上都未找到。（圖/翻攝自Dcard）
▲ 原PO在轉盤上意外看到「鮭魚配魚卵」的軍艦，可在平板上都未找到。（圖/翻攝自Dcard）
部分人與原PO狀況相同，都只有偶爾能遇到該搭配「運氣好好 」、「平常去吃都沒有 大概十次裡面只有一次點得到」、「通常什麼時候去吃才會有，我感覺下午時段去吃大概是不會:(」，但有老饕則反駁這說法，表示自己曾在點餐機上看過「不是隱藏的喔！平板上就點的到，在軍艦那兒」、「菜單上有啊！前幾天去吃有看到耶」。  

有位在該店打工的店員透露，其實這品項叫「鮭魚親子軍艦」，由於鮭魚需要現切，是否來得及出餐很看當日狀況，故有時確實無法在點餐平板上看到該物，想吃到確實很看運氣「他叫鮭魚親子軍艦喔！有時候沒有在菜單上是因為很忙，鮭魚都是現切的，所以就沒有開單了」。 （編輯：李惠婷）

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