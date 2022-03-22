打龜號上戰場！對決時間地點出爐 廖老大再嗆杰尼龜造假
台灣賽車教父「廖老大」與中國網紅杰尼龜之間的賽車之約，乃因今年2月杰尼龜酸「台灣沒快車」，廖老大出面對嗆與杰尼龜結下樑子，於是著手改裝Audi TT RS並命名為「打龜號」，要為了與杰尼龜之間的比賽做好準備。而最新的對決時間地點出爐，將在3月30號於台中麗寶賽車場正式起跑。
廖老大與杰尼龜之間的賭局，從起初的口水戰越演越烈，打龜號上路後的每次測試，更是緊緊挑動廣大車迷們的心弦，一再成為網路熱門話題。
據了解，場地尋找一波三折，最終廖老大還是決定要在台中麗寶賽車場，並訂下日期將在3月30號。當天打龜號將進行0到400公尺加速賽，邀請車友與媒體見證，還會準備相關器材證明紀錄可信。而目標放在超越杰尼龜之前8.93秒的成績，更揚言若順利打破杰尼龜紀錄，杰尼龜就要捐款100萬給紅十字會；反之，則由廖老大捐款100萬元。
另外廖老大還在今（22）日開直播，質疑杰尼龜當初8.93秒的紀錄「造假」，要求杰尼龜再公開跑一次。不過杰尼龜昨日也在抖音發影片反嗆廖老大，杰尼龜強調當初的賭局是兩人正式舉辦一場公開比賽，誰輸誰贏一把定勝負，而不是要廖老大去挑戰0到400公尺加速賽8.93秒的紀錄。（編輯：倪浩軒）