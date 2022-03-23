房市／宣布升息！5成房貸族月收拉警報　專家建議這要做

升息對購屋族產生的立即影響是月付額提高，若以此次升息1碼0.25%來計算，30年期貸款1千萬元，利率從1.4%增加到1.65%，則平均每月償還的房貸從3萬4034元，增加到3萬5236元，一個月增加近1200元的房貸支出。
信義房屋新莊丹鳳店專案經理鍾旻君建議，購屋族的月繳房貸金額為每月收入的3分之1，最多不要超過2分之1。但他觀察實務經驗上仍有5成的購屋族月繳房貸金額會趨近月收入的2分之1，主因在於這1、2年來因房價愈來愈高、薪資跟不上房價的漲幅，加上小資首購族紛紛出籠，即使月薪不高，因有剛性自住需求且擔憂之後會越買越貴的急迫性仍勇於入場。
鍾旻君提醒，這類的購屋族更需謹慎精算升息所增加的每月月付額是否會擠壓到每月的生活支出。而確定升息後，通常購屋族心態上會轉觀望，但目前市場購屋族還是很多，多為首購或換屋的自住客，因此建議購屋族不要停止看屋，要持續看屋，才有機會找到適合自己的案件。
鍾旻君說明，而影響房市的因素很多，包括資金、原物料、營建成本熱絡等其他因素影響，升息僅是其一因素，因此若為自住購屋，只要評估好自身購屋付款能力，建議可以提早購入，享有升息前的低利率。
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